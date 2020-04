गुगलचं डुडल आज आहे अगदी खास; जाणून घ्या वैशिष्ट्य

कोरोनामुळे जगभरात हाहाकार उडाला असून अठरा लाखाहून अधिक लोक कोरोना ग्रस्त आहेत. अशा काळात घरात राहणे हाच एक प्रभावी उपाय आहे. मात्र असे असले तरी कोरोनाग्रस्तांचा उपचार करण्यासाठी डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल मधील कर्मचारी हे सातत्याने कार्यरत आहेत. तसेच पोलीस सुरक्षा कर्मचारी हेदेखील अत्यावश्यक सेवेच्या भाग म्हणून सेवा करताना दिसत आहेत. जीव धोक्यात घालून सामाजिक स्वास्थ्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या जगभरातील योद्ध्यांना कृतज्ञतापूर्वक शुभेच्छा देण्यासाठी गुगलने आज एक खास डुडल बनवला आहे. नेटकऱ्यांनी या गुगल डुडल कौतुक केले आहे.

जगभरातील दिनविशेष डुडलच्या माध्यमातून गुगल अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहोचत असते. त्यामुळेच डुडल हे अत्यंत प्रभावी माध्यम मानले जाते. आज कोणताही विशेष दिन नसताना अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना या डुडलच्या माध्यमातून धन्यवाद देण्यात आले आहेत. हे ॲनिमेटेड डुडल असून गुगल मधील ‘o’ लेटर च्यावर हृदयाचं चिन्ह आहे तर शेवटचं ‘e’ हे लेटर डॉक्टर नर्स इत्यादी कर्मचाऱ्यांचा चिन्हात रूपांतरित करण्यात आले आहे. हे डुडल लोकांच्या पसंतीस उतरले आहे.

To all doctors, nurses, and medical workers, thank you. #GoogleDoodle #thankyouhelpers https://g.co/doodle/r79m4