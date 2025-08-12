Hair Care – केसातील कोंड्यावर ‘हा’ आहे जालिम उपाय, वाचा

केसगळती आणि केसामधील कोंडा ही समस्या दिवसागणिक आता वाढू लागली आहे. केसात अधिक प्रमाणात कोंडा झाल्यामुळे, केसगळतीही मोठ्या प्रमाणात होते. केसांची काळजी न घेणे, शरीरात पोषक तत्वांचा अभाव आणि ताण यासारख्या कारणांमुळे काही लोक केस गळतीचा त्रास सहन करतात. व्हिटॅमिन ई, कांद्याचा रस आणि नारळ तेल, हे तिन्ही केसांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. तुम्ही हे तिन्ही मिश्रण करून केसांना लावू शकता.

केसांच्या वाढीसाठी व्हिटॅमिन ई, कांद्याचा रस आणि नारळाचे तेल मिसळून केसांना लावू शकता. व्हिटॅमिन ई केसांच्या मुळांना पोषण देते. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. तसेच केसा ओलावा टिकून राहतो. यामुळे केस मजबूत होतात आणि केसांची वाढ जलद होण्यास मदत होते.

केस गळतीची चिंता असेल तर व्हिटॅमिन ई, कांद्याचा रस आणि नारळ तेल वापरू शकता. हे तिन्ही मिश्रण करून लावल्याने केस निरोगी होतात. कांद्याच्या रसात सल्फर असते, जे केस गळती रोखते. हे केसांच्या रोमांना मजबूत करते. यामुळे केस गळती नियंत्रित होते आणि केसांची वाढ होण्यासही मदत होते.

केसांना व्हिटॅमिन ई, कांद्याचा रस आणि खोबरेल तेल कसे लावायचे?
यासाठी एका भांड्यात नारळाचे तेल घ्या. त्यात कांद्याचा रस घाला आणि नंतर 4-5 व्हिटॅमिन ई कॅप्सूलमधून तेल काढा आणि ते मिसळा. आता तिन्ही चांगले मिसळा. ही पेस्ट केसांना नीट लावा. एक तासानंतर सौम्य शाम्पूने केस धुवा. यामुळे केसांशी संबंधित अनेक समस्यांपासून आराम मिळेल. हे मिश्रण तुम्ही आठवड्यातून एकदा केसांना लावू शकता.

वारंवार डोक्यातील कोंडा यासारख्या समस्या येत असतील तर तुम्ही व्हिटॅमिन ई, कांद्याचा रस आणि नारळाचे तेल मिसळून केसांना लावू शकता. कांद्याच्या रसात अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म असतात, जे संसर्ग दूर करण्यास मदत करतात.

व्हिटॅमिन ई, कांद्याचा रस आणि नारळ तेल यांचे मिश्रण निस्तेज आणि निर्जीव केसांपासून मुक्त होण्यास मदत करते. तुमचे केस कोरडे, निर्जीव आणि कुरळे असतील तर तुम्ही हे तिन्ही वापरावेत. यामुळे केस मऊ आणि चमकदार होतात. खरंतर, नारळाचे तेल केसांना खोलवर पोषण देते. यामुळे केसांना ओलावा मिळतो आणि ते चमकदार होतात.

