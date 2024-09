मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर, मुलुंड आणि भांडूपमध्ये साचले पाणी; अंधेरी सबवे तात्पुरता बंद

आज मुंबईत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. मुलुंड आणि भांडूपमध्ये पाणी साचले आहे. पावसामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूककोंडी निर्माण झाली आहे.

Waterlogging started in Mulund & Bhandup ⚠️

More heavy rains to come for the rest of the day, Stay safe Mumbaikars! #MumbaiRainspic.twitter.com/bds25CEBM1 https://t.co/llmndVDLg4

— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) September 25, 2024