किश्तवाडच्या जंगलात हिजबुलचे दहशतवादी;  शोधमोहीम सुरू

सामना ऑनलाईन
|

किश्तवाड जिह्यात आज सकाळपासून दहशतवाद्यांकडून अंदाधुंद गोळीबार सुरू झाला. या गोळीबाराला सुरक्षा दलांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. किश्तवाडच्या जंगलात रियाज अहमद आणि मुदस्सर हजारी हे हिजबुल मुजाहिदीनचे दोन मोस्ट वॉण्टेड दहशतवादी लपल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली असून शोधमोहीमही सुरू करण्यात आली आहे.

डुल परिसरातील भग्न जंगलात आज पहाटेच्या सुमारास सुरक्षा दलाच्या जवानांची पहिली चकमक उडाली. यावेळी राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांनी दहशतवाद्यांच्या गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू झाला. काही वेळाने दहशतवादी जंगलात पळून गेले. त्यानंतर लष्कर, स्थानिक पोलिस आणि सीआरपीएफने दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गुन्हे वृत्त- परीक्षा केंद्रात नेला मोबाईल; विद्यार्थ्याविरोधात गुन्हा

villagers-protest-potholes-on-chiplun-guhagar-road-threaten-hunger-strike-on-independence-day

‘चिपळूण-गुहागर मार्गावरील खड्ड्यांविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक; स्वातंत्र्यदिनी उपोषणाचा इशारा

इंदिरा आवास अधिकारी बनून पोलिसांची आरोपीवर झडप, 14 वर्षांनंतर आरोपीला तेलंगणात पकडले

आपल्या उपराष्ट्रपतींचे नेमके काय झाले आहे? ते कुठे आहेत? चिंता व्यक्त करत संजय राऊत यांचे गृहमंत्र्यांना पत्र

deven bharti mumbai police commissioner

आयुक्तांचा शिस्तीचा धडा, पोलिसांनी नागरिकांशी सौजन्याने वागावे!

youth-celebration-lalbaug-parel-bustle-as-ganaraya-arrives

ढोलताशांचा गजर… गुलालाची उधळण… तरुणाईचा जल्लोष… गणरायांच्या आगमनाने लालबाग, परळ गजबजले!

श्री अंबाबाईच्या मूळ मूर्तीवर आजपासून दोन दिवस संवर्धन प्रक्रिया

फडणवीस मराठा नेत्यांना संपविण्याच्या तयारीत – मनोज जरांगे

इचलकरंजीच्या होडी शर्यतीत तरुण मराठा बोट क्लबची बाजी