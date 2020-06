IAS अधिकारी विजय शंकर यांची गळफास घेऊन आत्महत्या, दीड कोटींची लाच घेतल्याचा होता आरोप

बंगळूरूत आयएएस अधिकारी बीएम विजय शंकर यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. कर्नाटकच्या IMA Ponzy घोटाळ्यात त्यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यांना अटकही झाली होती आणि त्यांना निलंबीत करण्यात आले होते.

Suspended IAS officer involved in #IMA ponji scam B M Vijay Shankar the then DC of Bengaluru has committed suicide at his residence in Jayanagar.

He was arrested by SIT last year for allegedly accepting 1.5 crore bribe to give clean chit to IMA company.@indiatvnews pic.twitter.com/HFNPFjLlLk

June 23, 2020