मिऱ्या-नागपूर, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करा, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या ठेकेदारांना सूचना

सामना ऑनलाईन
|

जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी आज मिऱ्या-नागपूर, मुंबई-गोवा मार्गाच्या कामाची पाहणी केली. महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना सूचना देतानाच त्यांनी समस्याही जाणून घेतल्या.

राजापूर प्रांताधिकारी डॉ.जस्मीन, जीवन देसाई, तहसीलदार प्रियांका ढोले उपस्थित होते. ज्या ठिकाणी महामार्गाचे काम थांबले आहे, त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेषत्वाने आज भेट देवून पाहणी केली. लवकरात-लवकर काम सुरु करण्याबाबत ठेकेदारांना त्यांनी सूचना दिली. ते म्हणाले, काम गतीने करण्यासाठी नियोजन करावे. काही समस्या, अडचणी येत असतील त्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. अधिक वेगाने काम करुन पूर्ण करण्यासाठी वेळेचेही नियोजन करा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – हुल्लडबाजी आली अंगलट; आंजर्ले येथील समुद्राच्या पाण्यात कार बुडाली

Photo – मराठवाड्यात उद्धव ठाकरेंचा शेतकऱ्यांशी संवाद, बळीराजाने मांडल्या व्यथा

Ashes Series 2025 – ऑस्ट्रेलियाने विस्फोटक फलंदाजाला पहिल्या सामन्यातून दाखवला बाहेरचा रस्ता

Raigad News – घाटातील साईट पट्टीचा अंदाज आला नाही, दुचाकी 100 फूट खाली कोसळली; एकाचा जागीच मृत्यू

कुलाबा कॉजवेतून 67 अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवले, पालिकेची धडक कारवाई

हार्दिक पांड्या दुसऱ्यांदा प्रेमात, ‘तो’ व्हिडीओ झाला व्हायरल….

एवढी घाई का? आधी मतदार यादीतील घोळ सुधारा मग निवडणूक घ्या, सुप्रिया सुळे यांची मागणी

गुहागरमध्ये मिंधे गटाला खिंडार, आंजणी ढाकरवाडीतील शेकडो कार्यकर्ते शिवसेनेत

रत्नागिरी शहरात १ हजार ९०० दुबार मतदार, मतदानासाठी द्यावे लागणार हमीपत्र