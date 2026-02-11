ICC T20 World Cup – गोलंदाजांची धडधड वाढली! युवराजच्या चेल्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज, पाकिस्तानच्या गोटात खळबळ!

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

युवराज सिंगचा चेला आणि त्याच्यासारखी बेधडक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा टीम इंडियाचा स्टार विस्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पोटदुखीमुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, आता त्याला रुग्णालयातून सोडण्यात आल्याची माहिती तिलक वर्माने पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. अभिषेकच्या डिस्चार्जमुळे हिंदुस्थानी चाहत्यांसह टीम इंडियाच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे.

टीम इंडियाचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध खेळला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने निर्विवाद वर्चस्व गाजवत अमेरिकेला पराभवाची धुळ चारली. सामन्या दरम्यान अभिषेक शर्माची तब्येत बिघडली. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या घरी टीम इंडियाच्या खेळाडूंसह तो डिनर पार्टीसाठी गेला होता. मात्र, पोटात दुखत असल्यामुळे मी लवकर परतला आणि नंतर दिल्ली येथील रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आले. यामुळे चाहत्यांची धाकधुक वाढली होती. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक मैदानात उतरणार का? यावर मोठं प्रश्चचिन्ह निर्माण झालं होतं. मात्र, आता त्याला डिस्चार्च मिळल्याने अभिषेक पाकिस्तानला चोपून काढण्यासाठी सज्ज होईल, अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.

टीम इंडियाचा पुढचा सामना आता 12 फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. तर 15 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध श्रीलंकेतील कोलंबोमध्ये सामना खेळला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ICC T20 World Cup 2026 – ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श स्पर्धेतून बाहेर; दिग्गज खेळाडूची लागली वर्णी!

थायलंडमध्ये गोळीबाराच्या दोन विविध घटनेत 22 मुलांसह 34 जणांचा मृत्यू

“चार वेळा काळ्या रंगाचे विमान होते, पण पाचव्यांदा…”, पिंकी माळीच्या वडिलांनाही घातपाताचा संशय, रोहित पवारांच्या आरोपांशी सहमत

देश विकताना लाज नाही वाटली तुम्हाला? राहुल गांधी यांनी लोकसभेत सरकारला घेरलं; अमेरिका व्यापार करार आणि एपस्टीन फाइल्सवरून गदारोळ

इंडिगोकडून आजपासून ‘फ्लाईट ड्युटी’च्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी; वैमानिकांच्या कामाच्या तासांबाबत घेतला मोठा निर्णय

ICC T20 WC 2026 – डबल ‘सुपर’ ओव्हरचा थरार! दक्षिण आफ्रिकेने अफगाणिस्तानच्या तोंडचा घास पळवला

शरद पवारांची नात रेवतीचे ठरले लग्न, सुप्रिया सुळेंनी शेअर केले लेक व जावयाचे फोटो

‘जन गण मन’च्या आधी वाजणार ‘वंदे मातरम्’, 3 मिनिटं 10 सेकंद उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जारी

कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमध्ये घुसून अंदाधुंद गोळीबार; महिला हल्लेखोरासह 10 जणांचा मृत्यू, 25 हून अधिक जखमी