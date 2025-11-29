दुपारच्या जेवणानंतर सुस्ती येत असल्यास करुन बघा हे उपाय

आॅफिसमध्ये अनेकांना लंच लाइम नंतर उर्जा नसते. दुपारी जेवल्यानंतर झोप येणारे असे बहुसंख्य जण आढळतात. आयुर्वेदाच्या दृष्टीनेही दुपारच्या जेवणानंतरचा काळ हा पित्तप्रधान काळ मानला जातो. या काळात पचनशक्ती मजबूत होते, परंतु आळसही लवकर येऊ शकतो.

जेवणानंतरच्या सुस्तीवर मात करण्यासाठी टिप्स

प्रथम, तुमच्या जेवणाकडे लक्ष द्या. हलके आणि संतुलित जेवण खा.

गरजेपेक्षा थोडे कमी खा. डाळ, भाज्या, भात किंवा भाकरी, चपाती आणि थोडे तूप हा एक उत्तम पर्याय आहे.

दुपारच्या जेवणासोबत थोडे दही खायलाच हवे.

जास्त मसालेदार किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्याने तुमची ऊर्जा लवकर कमी होऊ शकते. जेवणानंतर लगेच तुमच्या मोबाईल फोनवर स्क्रोल करू नका. तुमच्या शरीराला अन्न पचायला वेळ द्या.

जेवणानंतर १०-१५ मिनिटे सावकाश चालणे. जलद चालण्याची गरज नाही; फक्त आरामात चालणे. यामुळे पचन सुधारते, रक्त प्रवाह वाढतो आणि मन ताजेतवाने होते. यामुळे जडपणा आणि पोटफुगी देखील कमी होते.

ऑफिस कॉरिडॉरमध्ये थोडे चालणे सुद्धा फायदेशीर ठरते. चालल्यानंतर २-३ घोट पाणी पिऊ शकता, परंतु जास्त नाही. ही छोटीशी क्रिया शरीराला पुन्हा सक्रिय करते आणि आळस कमी करते.

कॅफिनवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. तुम्ही जिरे पाणी किंवा पुदिना मिसळलेले गरम पाणी २-३ घोट घेऊ शकता. यामुळे पोटफुगी कमी होते आणि चयापचय स्थिर होतो. दोन मिनिटे खोल श्वास घेतल्याने मेंदूला सतर्कता येते आणि ऑक्सिजनचा प्रवाह वाढतो. थोडेसे कोमट लिंबू पाणी देखील उर्जेचे प्रमाण कमी करते. डोके आणि मानेला हलक्या हाताने मसाज केल्याने सतर्कता वाढते आणि डोळ्यांचा ताण कमी होतो.

योग्य आहार, चालणे आणि नैसर्गिक हर्बल बूस्टर दुपारची ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे आहेत. या तीन सवयी तुमची उत्पादकता वाढवतात. तुमचे मन ताजेतवाने ठेवतात आणि काम सुरळीत करतात.

