Bangladesh Violence – आणखी एका हिंदू तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या, बांगलादेशात वातावरण चिघळलं

सामना ऑनलाईन
|

बांगलादेशात हिंदूंवर सुरू असलेले अत्याचार थांबण्याचे नाव घेत नाहीयेत. हिंदूंवरील अत्याचाराचे थरकाप उडवणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यापूर्वी दोन हिंदू तरुणांची हत्या करण्यात आली होती. या घटना ताज्या असतानाच आता आणखी एका हिंदू तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. मागील 10 दिवसांमध्ये तीन हिंदू तरुणांचा खून करण्यात आल्याने बांगलादेशातील हिंदू दहशतीखाली आहेत.

बांगलादेशातील मयमनसिंग शहरातील भालुका येथील कपड्यांच्या कारखान्यामध्ये सदर घटना घडली आहे. 42 वर्षीय बजेंद्र बिस्वास याची त्याच्याच सहकाऱ्याने गोळी घालून हत्या केली. यापूर्वी ढाक्याजवळच्या एका गारमेंटमध्ये दीपू चंद्र दास याची हत्या करण्यात आली होती आणि त्यानंतर अमृत मोंडाल ऊर्फ सम्राट याची गावकऱ्यांनी हत्या केली होती.

बांगलादेशात 5 हिंदूंची घरे जाळली, व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर घटना उघडकीस

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…तर पहलगाम हल्ला तुम्हीच घडवून आणला का? ममता बॅनर्जी यांचा अमित शहांना जळजळीत सवाल

उपराष्ट्रपती पद सोडलं, पण हक्काचं घर मिळेना; जगदीप धनखड अजूनही ‘वेटिंग’वर; मोदी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

भाजपची घराणेशाही… राहुल नार्वेकरांच्या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी

भाजपच्या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयात इच्छुकांचा राडा; उमेदवारी नाकारल्याने संताप, मंत्री सावे, खासदार कराड मागच्या दाराने पळाले

कुख्यात गुंड गजा मारणेच्या पत्नीला अजित पवार गटाकडून उमेदवारी

गांधी कुटुंबात लवकरच शुभ मंगल सावधान… प्रियंका गांधींचा मुलगा रेहान बोहल्यावर चढणार, कोण आहे होणारी सुनबाई?

अल्मोडा येथे भीषण अपघात, पहाटेच्या सुमारास प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कमळाबाईची मिंध्यांशी फारकत, अखेर युती तुटली

…तर मी तुम्हाला नरक कसा असतो ते दाखवेन; ट्रम्प यांची इराणला पुन्हा धमकी, मध्य-पूर्वेत युद्धाचे ढग