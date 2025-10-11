डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित, तंत्रज्ञान बनलं शोषणाचं साधन – सरन्यायाधीश गवई

सामना ऑनलाईन
|

डिजिटल युगात मुली सर्वात असुरक्षित आहेत, तंत्रज्ञान शोषणाचे साधन बनलं आहे, असं सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय समिती आणि युनिसेफ इंडिया यांनी आयोजित केलेल्या ”सेफगार्डिंग द गर्ल चाईल्ड’ या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना ते असं म्हणाले आहेत.

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, “ऑनलाइन छळ, सायबरबुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि डीपफेक फोटो आज मुलींसाठी चिंतेचं मोठं कारण बनल्या आहेत. या धोक्यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, पोलीस आणि अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांना समजूतदारपणा आणि संवेदनशीलतेनं हाताळण्यासाठी विशेषतः प्रशिक्षित करणं आवश्यक आहे.”

गवई म्हणाले की, “संवैधानिक गॅरंटी असूनही देशातील अनेक मुलींना अजूनही मूलभूत हक्क आणि सन्मान नाकारला जातो. ही परिस्थिती त्यांना लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, बालविवाह आणि भेदभावाच्या परिस्थितीत ढकलते.” ते म्हणाले, “डिजिटल युगात धोके आता भौतिक क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन व्हर्चुअल जगात पोहोचले आहेत. तंत्रज्ञान संधी देत ​​असताना, ते शोषणाच्या नवीन प्रकारांचे साधन देखील बनत आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तानात पोलीस प्रशिक्षण केंद्रावर मोठा दहशतवादी हल्ला, 6 तास चालला गोळीबार

आरक्षणासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करा, बंजारा समाजाने अडवला अशोक चव्हाण यांचा ताफा

मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय शेठला कल्याणची ४५० एकर जमीनही बहाल, अदानीच्या सिमेंट कंपनीसाठी सर्व नियमही बदलले – हर्षवर्धन सपकाळ

झारखंडमध्ये नक्षलवाद्यांकडून IED स्फोट, सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल शहीद

पंतप्रधानांचा दौरा सुरळीत व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसावीत तसं पॅकेज जाहीर केलं, उद्धव ठाकरे यांचा आसूड कडाडला; पॅकेजची घोषणा ही इतिसातील सगळ्यात मोठी...

मित्रासोबत जेवायला गेली असता नराधमांनी अडवले, जंगलात नेऊन MBBSच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार

अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना मनाई, काँग्रेसची टीका

बिहारमध्ये भाजप छोटा भाऊ, जेडीयूला सर्वाधिक जागा; NDA चं ठरलं?

Weather Update – मान्सूनने काढता पाय घेताच मुंबईत ‘ऑक्टोबर हीट’; कमाल तापमानात वाढ