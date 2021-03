INDvENG T20 Live इंग्लंडला तिसरा धक्का, सुंदरने घेतला रॉयचा बळी

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर हिंदुस्थान-इंग्लंडमध्ये दुसरा टी-20 सामना सुरू आहे. टीम इंडियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या हिंदुस्थानच्या संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. सलामीवीर शिखर धवनच्या जागी इशान किशन तर अक्षर पटेलच्या जागी सूर्यकुमार यादवला संघात स्थान देण्यात आले आहे.

