दारुण पराभवानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या संघात मोठे बदल, वॉर्नरचे ‘कमबॅक’

मेलबर्न कसोटीमध्ये पाहुण्या टीम इंडियाकडून दारुण पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर तिसऱ्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियन संघात मोठे बदल करण्यात आले आहे. सिडनीच्या मैदानावर होणाऱ्या कसोटी लढतीसाठी दिग्गज फलंदाज डेव्हिड वॉर्नरचा संघात समावेश झाला आहे. यासह तरुण फलंदाज विल पुकोवस्की याचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या दोन्ही कसोटीत स्वस्तात बाद झालेल्या जो बर्न्स याचा पत्ता कट झाला आहे.

जो बर्न्स खराब फॉर्ममध्ये आहे. हिंदुस्थानविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या दोन लढतीत तो विशेष काही करू शकला नाही. अॅडलेड कसोटीत त्याने पहिल्या डावात 8 आणि दुसऱ्या डावात नाबाद 51 धावांची खेळी केली. मात्र दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाचा संघ 100 हून कमी धावांचा पाठलाग करत होता आणि संघावर कोणताही दबाव नव्हता. यानंतर मेलबर्नमध्ये पहिल्या डावात तो शून्यावर तर दुसऱ्या डावात फक्त 4 धावांवर बाद झाला.

कसोटी मालिकेआधी हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात मर्यादित षटकांचे सामने खेळले गेले. या दरम्यान डेव्हिड वॉर्नर दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे तो पहिल्या दोन कसोटी लढतींना मुकला. आता तो पूर्णपणे फिट असून त्यामुळे त्याचे संघात पुनरागमन झाले आहे.

