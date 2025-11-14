IND vs SA Kolkata Test – चार फिरकीपटूंसह टीम इंडिया मैदानात; साई सुदर्शनला डच्चू, तर ऋषभ पंतचं पुनरागमन

हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेतील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. पहिला सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर खेळला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमा याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. या लढतीमध्ये हिंदुस्थानने अचंबित करणारा संघ निवडला असून गिल सेना तब्बल 4 फिरकीपटू घेऊन मैदानात उतरली आहे. तसेच डावखुरा फलंदाज साई सुदर्शन याची गच्छंती करण्यात आली असून यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत याचे संघात पुनरागमन झाले आहे.
कोलकाता कसोटीमध्ये हिंदुस्थानने चार फिरकीपटूंना संघात स्थान दिले आहे. रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांच्यासह वॉशिंग्टन सुंदरची संघात वर्णी लागली आहे. साई सुदर्शनला डच्चू दिल्याने वॉशिंग्टन सुंदर हा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येण्याची शक्यता आहे.
पंतचे पुनरागमन
ऋषभ पंत याचे हिंदुस्थानच्या संघात पुनरागमन झाले आहे. मॅन्चेस्टर कसोटी दरम्यान त्याच्या पायाच्या अंगठ्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो इंग्लंडविरुद्ध ओव्हल कसोटी सामना खेळू शकला नव्हता. त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या मालिकेतही त्याला विश्रांती देण्यात आली. दुखापतीतून सावरल्यावर त्याने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरूद्धच्या अनधिकृत कसोटी खेळली होती.
हिंदुस्थानचे अंतिम 11 खेळाडू –
केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
आफ्रिकेचे अंतिम 11 खेळाडू –
एडन मार्करम, रायन रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (यष्टीरक्षक), सायमन हार्मर, मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज
