IND Vs SA – सुपर 8 चा थरार सुरू! दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकली, टीम इंडिया प्रथम गोलंदाजी करणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये सुपर 8 मधील पहिला सामना खेळला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असून टीम इंडियाला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले आहे. उपकर्णधार अक्षर पटेलला या सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली आहे.

उपकर्णधार अक्षर पटेलसह पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात दमदार गोलंदाजी करणारा कुलदीप यादवलाही या सामन्यासाठी तंबूत बसवण्यात आलं आहे. कुलदीप यादवच्या जागी अर्शदीप सिंगची संघात वर्णी लागली असून वॉशिंगटन सुंदरलाही पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली आहे. तसेच अभिषेक शर्माच्या खराब कामगिरीमुळे त्याच्या नावाची बरीच चर्चा झाली. परंतू त्याला संघात कायम ठेवण्यात आलं आहे.

टीम इंडियाची प्लेयिंग 11

अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंग, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

T20 World Cup – गोऱ्यांची दादागिरी! गोलंदाजांनी कमाल केली अन् श्रीलंकेची धांदल उडाली, घरच्याच मैदानावर नाचक्की

Iran Warning To US – इराण कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही; अमेरिकेला कठोर इशारा

Women’s Asia Cup – हिंदुस्थानच्या महिला क्रिकेट संघाने आशिया चषक पटकावला; पुण्याच्या लेकीनं बांगलादेशला रडवलं

IPL 2026 मध्ये महेंद्र सिंग धोनी राडा करणार? चेन्नई सुपर किंग्जच्या CEO ने दिली महत्त्वाची माहिती

India US Trade Deal – व्यापार कराराबाबत होणारी महत्त्वाची बैठक पुढे ढकलली; जाणून घ्या कारण…

ICC T20 WC 2026 – सुपर 8 साठी विंडिजचे सैनिक सज्ज; झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीपूर्वी प्रशिक्षक डॅरेन सामी यांचा इशारा

स्वतः ला ‘इन्फ्रा मॅन’ म्हणवणाऱ्यांनी राज्यातील त्यांचे एकतरी व्यवस्थित पूर्ण केलेल इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखवावे; आदित्य ठाकरे यांचे आव्हान

महाविकास आघाडीचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, भास्कर जाधव यांची माहिती

एकाच मांडवात होणार होते दोन बहिणींचे लग्न पण एकत्र निघाली अंत्ययात्रा; जोधपूरमधील धक्कादायक घटनेने सर्वच हादरले