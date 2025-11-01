IND W vs SA W Final – पावसामुळे अंतिम सामना रद्द झाल्यास वर्ल्डकप कोण उंचावणार? जाणून घ्या नियम…

सामना ऑनलाईन
|

आयसीसी महिला विश्वचषकाचा अंतिम सामना यजमान हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये रंगणार आहे. रविवारी दुपारी तीन वाजल्यापासून नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील मैदानावर हा सामना सुरू होईल. दोन्ही संघ पहिल्यांदा विश्वचषक उंचावण्यासाठी सज्ज असतानाच क्रीडाप्रेमींची धाकधूक वाढवणारी बातमी आहे. 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम लढतीवर पावसाचे सावट आहे. पावसामुळे हा सामना रद्द झाला तर विश्वचषक कोण उंचावणार? असा प्रश्न क्रीडाप्रेमींना पडला आहे.

पहिल्या सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडचा धुव्वा उडवत पहिल्यांदा फायनल गाठली, तर दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये हिंदुस्थानने 7 वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करत तिसऱ्यांदा फायनल गाठली. 2 नोव्हेंबरला अंतिम सामना रंगणार असून यावर पावसाचे सावट आहे. AccuWeather च्या अंदाजानुसार, पावसाची शक्यता 63 टक्के असून सायंकाळच्या सुमारास जोरदार हवेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

पहिला पर्याय –

आयसीसीच्या नियमानुसार 2 नोव्हेंबर रोजी किमान 20-20 षटकांचाही खेळ शक्य झाला नाही तर हा सामना 3 नोव्हेंबर या रिझर्व्ह डेच्या दिवशी खेळवला जाईल.

दुसरा पर्याय –

3 नोव्हेंबर रोजीही पावसाची शक्यता 55 टक्के असून त्या दिवशीही किमान 20-20 षटकांचा खेळ झाला नाही तर हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेला संयुक्त विजेते घोषित केले जाईल. 2002 मध्येही आयसीसी पुरुष चॅम्पियन्स ट्रॉफीवेळीही हिंदुस्थान आणि श्रीलंकेला संयुक्तपणे विजयी घोषित करण्यात आले होते.

हिंदुस्थानी महिला वर्ल्ड कपच्या अंतिम फेरीत; स्पर्धेत अपराजित जगज्जेत्या ऑस्ट्रेलियावर हातोडा प्रहार, जेमिमा रॉड्रिग्जच्या शतकी खेळीने इतिहास रचला

धावांचा यशस्वी पाठलाग

दरम्यान, सेमीफायनल लढतीमध्ये हिंदुस्थानने 339 धावांचा यशस्वी पाठलाग करत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला. जेमिमा रॉड्रिग्ज हिने नाबाद 127 धावांची शतकी खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिनेही तिला अर्धशतकीय (89) खेळी करत उत्तम साथ दिली.

“ऑस्ट्रेलियाला वाटत होतं, आणखी एक सेमीफायनल आरामात…”, हिंदुस्थानच्या पोरी फायनलमध्ये पोहोचताच सेहवागचा सिक्सर!

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

100 टक्के साक्षरतेनंतर केरळच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा, अति-दारिद्र्यातून मुक्त होणारं देशातील पहिलं राज्य बनलं

क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीत सुधारणा, रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज

Satyacha Morcha Live Update – राज ठाकरे मोर्चासाठी रवाना, दादर-चर्चगेट लोकलने प्रवास

पोलीस अन् तस्करांमध्ये चकमक सुरू असताना चुकून गोळी लागली, हिंदुस्थानी तरुणाचा सौदीमध्ये दुर्दैवी मृत्यू

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 1 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

आज मतचोरीविरोधात धडकणार सत्याचा महामोर्चा! असत्याविरोधात उतरणार… निवडणूक आयोगाला दणका देणार

शेतकऱ्यांना झुलवण्याचा खेळ बंद करा! तत्काळ कर्जमुक्त करा!! उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले

नगरपालिका निवडणुकांची घोषणा पुढील आठवड्यात, 15 ते 20 जानेवारीदरम्यान मुंबईसह सर्व महापालिकांसाठी मतदान

एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामासाठी रेल्वेचा 78 दिवसांचा ‘ब्लॉक’! रात्री घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होणार