आठव्या दिवशीही इंडिगोची अवस्था जैसे थे, प्रवासी संतप्त

देशभरातील अनेक विमानतळांवर इंडिगोच्या उड्डाणे पुन्हा पूर्ववत झाली नसल्याने, प्रवाशांचे अक्षरशः हाल सुरू आहेत. सोमवारी, दिल्ली विमानतळाने प्रवाशांसाठी एक सूचना जारी केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की एअरलाइनच्या उड्डाणांना अजूनही व्यत्यय येऊ शकतो. दिल्ली (IGI) आणि मुंबई या दोन्ही प्रमुख विमानतळांवर सोमवारी उड्डाण रद्द झाल्यामुळे इंडिगोचे प्रवासी संतप्त होते.
अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रभावित प्रवाशांना ६१० कोटींहून अधिक किमतीचे तिकीट परतफेड करण्यात आली आहे. कंपनीच्या मते, फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांची (पायलट विश्रांतीवरील सरकारी नियमांची) पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर कॉकपिट क्रूच्या कमतरतेमुळे हे संकट प्रामुख्याने उद्भवले. यामुळे प्रमुख विमानतळांवर मोठ्या प्रमाणात रद्दीकरण आणि गोंधळ निर्माण झाला. यानंतर, सरकारने हस्तक्षेप केला आणि नियम स्थगित केले. हे संकट पूर्णपणे कधी संपेल याबद्दल अजूनही संभ्रम आहे, परंतु १० डिसेंबरपर्यंत कामकाज सामान्य होऊ शकेल अशी आशा आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यात विमान कंपनीवर विमान भाडे मर्यादा लादणे आणि परतफेड प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश देणे समाविष्ट आहे. मंत्रालयाने इंडिगोला दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर, कंपनीने शनिवारपर्यंत ₹६१० कोटींचे परतफेड प्रक्रिया केली आणि ३,००० प्रवाशांना सामान वाटले. या संकटाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, विमान कंपनी जबाबदार आहे. एक वर्षापूर्वी पायलट ड्युटी सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. रविवारी, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि जबाबदार व्यवस्थापक इसिड्रो पोर्क्वेरास यांना कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त २४ तास (सोमवार संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत) दिले.
दरम्यान, दिल्ली विमानतळाने (IGI) प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी नवीनतम फ्लाइट स्टेटस तपासण्याचा सल्ला दिला आहे. विमानतळाने सांगितले की त्यांचे पथक कोणत्याही व्यत्यया कमी करण्यासाठी सर्व भागधारकांशी जवळून काम करत आहेत.
दिल्ली विमानतळा कडून जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, “इंडिगोच्या विमानांना अजूनही विलंब होऊ शकतो. प्रवाशांना कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी विमानतळावर येण्यापूर्वी त्यांच्या एअरलाइनशी नवीनतम फ्लाइट स्टेटस तपासण्याची विनंती केली जात आहे. वैद्यकीय सहाय्यासह मदतीसाठी, कृपया माहिती काउंटरला भेट द्या, जिथे आमचे ऑन-ग्राउंड कर्मचारी मदत करण्यास तयार आहेत.”