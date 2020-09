IPL 2020 – हैद्राबादचा दिग्गज खेळाडू दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर, ‘या’ खेळाडूला 3 वर्षांनंतर लागली लॉटरी

इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) स्पर्धेत पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून 10 धावांनी गमावलेल्या सनरायझर्स हैद्राबाद संघाला तगडा धक्का बसला आहे. हैद्राबादचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर फेकला गेला आहे. सनरायझर्स हैद्राबादने सोशल मीडियावर ट्विट करून याची माहिती दिली आहे.

मिशेल मार्श संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर फेकला गेला आहे. तो दुखपतीतून लवकर सावरावा अशी कामना करत त्याच्या जागी जेसन होल्डर याचा संघात समावेश करण्यात आला आहे, असे ट्विट सनरायझर्स हैद्राबादने केले आहे.

🚨 Official Statement 🚨

Mitchell Marsh has been ruled out due to injury. We wish him a speedy recovery. Jason Holder will replace him for #Dream11IPL 2020 .#OrangeArmy #KeepRising

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 23, 2020