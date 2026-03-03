इराणचा दुबईवर दुहेरी प्रहार: अमेरिकन लष्करी इमारत आणि ऑस्ट्रेलियन तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला

अमेरिका-इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आता आखाती देशांमध्ये अधिक खोलवर पसरताना दिसत आहे. दुबईत ताज्या हल्ल्यांची नोंद झाली असून, यामध्ये अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन दलांशी संबंधित ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. इराणने दुबईतील एका इमारतीवर हल्ला केला असून, ही इमारत अमेरिकन सैन्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, ज्या इमारतीवर हल्ला झाला तिचे नेमके स्वरूप किंवा झालेल्या नुकसानीबाबत अद्याप कोणताही स्वतंत्र दुजोरा मिळालेला नाही. ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत जीवितहानी किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत कोणतेही अधिकृत सार्वजनिक विधान समोर आलेले नाही. आखाती देशांमधील आपली कारवाई केवळ अमेरिकन सैनिकांच्या विरोधात असल्याचे इराणने अधिकृतपणे जाहीर केल्यानंतर ही घटना घडली आहे.
दुसरीकडे, इराणने दुबईजवळील ‘अल मिन्हाद’ येथील ऑस्ट्रेलियन लष्करी तळालाही लक्ष्य केल्याचे वृत्त आहे. ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्लेस यांनी याला दुजोरा दिला असून इराणी दलांनी अल मिन्हाद एअर बेसवर हल्ला केल्याचे सांगितले, जिथे ऑस्ट्रेलियन सैनिक तैनात आहेत. त्यांनी माहिती दिली की, सर्व सैनिक ‘सुरक्षित असून त्यांची गणना करण्यात आली आहे.’
कॅनबेरा येथे पत्रकारांशी बोलताना मार्लेस म्हणाले, ‘आमचे १०० हून अधिक कर्मचारी संपूर्ण मध्यपूर्वेत तैनात आहेत. त्यापैकी बहुतेक यूएई (UAE) मध्ये आहेत, जिथे अल मिन्हाद येथे आमचे अनेक वर्षांपासून ऑपरेशनल मुख्यालय आहे.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘आम्ही आपत्कालीन योजनांवर काम करत आहोत, परंतु मला त्यावर कोणताही तर्क लावायचा नाही, कारण पुढील परिस्थिती काय असेल हे सध्या पूर्णपणे अनिश्चित आहे.’
आखाती देशांमध्ये इराणकडून सतत ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे वृत्त आले आहे, जे कथितपणे अमेरिकन लष्करी मालमत्तांना लक्ष्य करून केले जात आहेत. आखाती देश, जे पाश्चात्य सैन्य आणि तळांचे यजमान आहेत, या संघर्षाच्या तीव्रतेमुळे वाढत्या धोक्यात सापडले आहेत.
इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्ष: आखाती देशांना बसतोय फटका
यापूर्वी, इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (IRGC) एका निवेदनात म्हटले होते की, ते ‘ट्रुथफुल प्रॉमिस ४’ (Truthful Promise 4) या मोहिमेचा भाग म्हणून अमेरिकन तळ आणि मालमत्तांना लक्ष्य करत आहेत. २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून IRGC ने ही मोहीम सुरू केली आहे.
दुबईव्यतिरिक्त, इराणने कतार, बहरीन, जॉर्डन आणि कुवेतवरही हल्ले केले आहेत – हे सर्व देश अमेरिकन लष्करी तळांचे निवासस्थान आहेत. विशेष म्हणजे, मध्यपूर्वेत अमेरिकेचे सुमारे १३ लष्करी तळ असून, तिथे सामान्यतः ३०,००० ते ४०,००० सैनिक तैनात असतात.
Iran strikes us and australian military bases in dubai amid gulf conflict escalation
Iran launches missile strikes on a us linked building and australian al minhad air base in dubai. check latest updates on the iran-us-israel conflict and irgc operation truthful promise 4.