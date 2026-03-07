इराणचा दुबई विमानतळावर भीषण हल्ला, सर्व विमान उड्डाणे स्थगित

मध्यपूर्वेतील युद्ध आता अत्यंत भीषण वळणावर येऊन ठेपले आहे. इराणने संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठा हल्ला केला आहे. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ माजली असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव दुबई विमानतळावरील सर्व विमान उड्डाणे अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहेत.
इराणने या हल्ल्याद्वारे इस्रायल आणि त्याला साथ देणाऱ्या देशांना थेट इशारा दिला आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, इराणकडून डागण्यात आलेली क्षेपणास्त्रे किंवा ड्रोनने दुबई विमानतळाला लक्ष्य केले, ज्यामध्ये विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या हल्ल्यावेळी विमानतळावर हजारो प्रवासी उपस्थित होते, ज्यांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. दुबई हे जगातील महत्त्वाचे ट्रान्झिट हब असल्याने, विमान उड्डाणे रद्द झाल्याचा फटका जगभरातील हजारो प्रवाशांना बसला आहे.
दरम्यान, दुबईसारख्या व्यापारी केंद्रावर झालेला हा हल्ला जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी देखील मोठा धक्का मानला जात आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी आपले मार्ग बदलले असून दुबईकडे जाणारी उड्डाणे रद्द केली आहेत. इराणने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत इस्रायलकडून होणारे हल्ले थांबत नाहीत, तोपर्यंत अशा प्रकारचे हल्ले सुरूच राहतील. दुसरीकडे, दुबई प्रशासनाने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, प्रवाशांना विमानतळावर न येण्याचे आवाहन केले आहे.