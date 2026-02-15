तर आम्ही अणू करार करू, इराणने डोनाल्ड ट्रम्प यांना काय दिली ऑफर?

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अनेक वर्षांच्या तणावानंतर आता राजनैतिक पातळीवर महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेने इराणवर लादलेले जाचक आर्थिक निर्बंध हटवल्यास, इराण आपल्या अणू कार्यक्रमाबाबत तडजोड करण्यास आणि करारावर पुन्हा चर्चा करण्यास तयार असल्याचे संकेत इराणने दिले आहेत. इराणच्या या भूमिकेमुळे पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री माजिद तख्त-रवांची यांनी एका मुलाखतीदरम्यान ही भूमिका स्पष्ट केली. “जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सकारात्मक पाऊल उचलले आणि इराणच्या अर्थव्यवस्थेची कोंडी करणारे निर्बंध शिथिल केले, तर इराण अणू करारातील अटींवर पुन्हा वाटाघाटी करण्यास तयार आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणने आपल्याकडील युरेनियमच्या ६० टक्के शुद्ध साठ्यावर मर्यादा आणण्याची तयारी दर्शवली आहे, जे अण्वस्त्र निर्मितीच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.

इराणने याबाबत बोलताना आपली एक बाजू स्पष्ट केली आहे. अणू कार्यक्रमावर चर्चा करण्यास तयारी असली तरी, इराण आपल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर किंवा प्रादेशिक धोरणांवर कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे इराणने सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पंतप्रधान मोदी झुकलेले आणि थकलेले, अमेरिका व्यापार करार आणि अर्थसंकल्पावरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

IND Vs PAK – इशान किशनचा झंझावात, मधल्या फळीने निराश केलं; पाकिस्तानला जिंकण्यासाठी 176 धावांचे आव्हान

भाजप SIR द्वारे लोकांचे नागरिकत्व हिसकावून घेऊ इच्छित आहे, ओवैसी यांचा आरोप

IND Vs PAK – हिंदुस्थानने पाकिस्तानच्या चिंध्या उडवल्या, 61 चेंडूंमध्येच सामना जिंकला

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची प्रकृती बिघडली, मोहालीतील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल

IND Vs PAK – इशान किशनच्या वादळाचा पाकिस्तानला जोरदार तडाखा, गोलंदाजांना चोपून काढत अर्धशतक झळकावलं

मध्य रेल्वेच्या उपनगरी स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार, आजारी प्रवाशांना होणार तत्काळ उपचार

IND Vs PAK – पाकिस्तानने नाणेफेकीचा कौल जिंकला, हिंदुस्थान प्रथम फलंदाजी करणार

जम्मू-कश्मीरमध्ये ८,००० ‘अनामित’ बँक खाती गोठवली, सुरक्षा दलांनी मोठा हवाला नेटवर्क केला उद्ध्वस्त