Iran Israel Conflict – इराणचा इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला, एक ठार 27 जण जखमी

शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) इराणने तेल अवीववर केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक क्षेपणास्त्र हल्ल्यात किमान 27 जण जखमी झाले असून एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती ‘द टाइम्स ऑफ इस्त्रायल’ने दिली आहे.
या हल्ल्यात किनारपट्टीवरील शहरातील एका निवासी इमारतीवर क्षेपणास्त्र कोसळले. त्यामुळे इमारतीचे मोठे संरचनात्मक नुकसान झाले तसेच आसपासच्या परिसरावरही त्याचा परिणाम झाला. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर ज्या महिलेच्या घरावर थेट हल्ला झाला तिचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याचे आपत्कालीन पथकांनी जाहीर केले.
मध्य पूर्वेत तणाव वाढलेला असताना अमेरिकेने आणि इस्त्रायलने इराणवर संयुक्त क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यानंतर ही घटना घडली. तेहरानसह इतर प्रमुख शहरांमध्ये स्फोट झाल्याची माहिती समोर आली. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामेनेई यांचा या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे.
‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार, सरकारी माध्यमांचा हवाला देत खामेनेई यांच्या निधनानंतर इराणमध्ये 40 दिवसांचा सार्वजनिक शोक जाहीर करण्यात आला आहे.
यापूर्वी ‘द टाइम्स ऑफ इस्त्रायल’ने इराणच्या सरकारी माध्यमांचा हवाला देत अली खामेनेई यांची मुलगी, नातू, सून आणि जावई यांचा इस्त्रायल–अमेरिका हल्ल्यांत मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता. मात्र खामेनेई यांच्या स्वतःच्या स्थितीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्या वृत्तपत्राने नमूद केले.
‘सीएनएन’च्या वृत्तानुसार, इराणमधील अनेक शहरांमध्ये जल्लोष साजरा करण्यात आला. रस्त्यांवर शिट्ट्या, आनंदोद्गार तसेच ‘इस्लामिक रिपब्लिकचा मृत्यू होवो’ आणि ‘शहा चिरायू होवो’ अशा घोषणा ऐकू आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
‘फॉक्स न्यूज’ने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत कराज शहराजवळील बेसात टाउन परिसरात खामेनेई यांच्या मृत्यूच्या वृत्तानंतर लोकांनी रस्त्यावर जल्लोष केल्याचा दावा केला.
इस्त्रायलचे माजी प्रवक्ते आयलॉन ए. लेवी यांनी ‘X’वर आणखी एक व्हिडिओ शेअर करत, “इस्त्रायलने हुकूमशहा खामेनेई यांना ठार केल्याची बातमी ऐकल्यानंतर इराणी महिला केस न झाकता रस्त्यावर नाचत आहेत,” असा दावा केला.
इराणी कार्यकर्त्या व पत्रकार मसिह अलीनेजाद यांनीही एक व्हिडिओ पोस्ट करत, “इराणमध्ये लोक साजरा करत आहेत… मी स्वप्न पाहतेय का? नव्या जगाला नमस्कार,” असा संदेश दिला. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अयातोल्ला यांच्या मृत्यूचा दावा करत त्याला “इराणच्या जनतेसाठी न्याय” असे संबोधले.
‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले, “इतिहासातील सर्वात वाईट व्यक्तींमधील एक खामेनेई मृत आहे. हे केवळ इराणच्या जनतेसाठीच नव्हे तर अमेरिकन नागरिकांसाठी आणि जगभरातील त्या लोकांसाठी न्याय आहे, ज्यांना खामेनेई आणि त्यांच्या रक्तपिपासू गटामुळे जीव गमवावा लागला किंवा गंभीर दुखापती सहन कराव्या लागल्या. आमचे अचूक आणि जोरदार बॉम्बहल्ले आठवडाभर किंवा आमचे उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत सुरूच राहतील, ज्यायोगे मध्य पूर्वेत आणि जगात शांतता प्रस्थापित होईल.”