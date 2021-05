इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव, हमासला धडा शिकवण्याचा बेंजामिन नेतान्याहूंचा निर्धार

सोमवारी इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यात हमासच्या एका दहशतवाद्यासह जवळपास 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 10 लहान मुलांचाही समावेश आहे. या हल्ल्याने बिथरलेल्या हमासने इस्रायलवर मंगळवारी क्षेपणास्त्रे सोडली. यामध्ये हिंदुस्थानातील एका नर्सचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यामुळे संतापलेल्या इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी हमासला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आहे.

इस्रायलने गाझा पट्टीतील एका 13 मजली इमारतीवर क्षेपणास्त्रे सोडली होती. हा हल्ला करण्यापूर्वी इस्रायलने ही इमारत रिकामी करण्याची सूचनाही केली होती. या इमारतीवर हल्ला केल्याचा बदला घेण्यासाठी पॅलेस्टाईनमधील दहशतवादी संघटना हमासने इस्रायलवर मंगळवारी पुन्हा क्षेपणास्त्रे सोडली. ही क्षेपणास्त्रे इस्त्रायलच्या एश्केलोन भागावर आदळली असून इथे राहात असलेल्या हिंदुस्थानातील एका नर्सचा मृत्यू झाला आहे.

On behalf of the state of #Israel, I convey heartfelt condolences to the family of Ms. Soumya Santosh, murdered by Hamas indiscriminate terror attack on innocent lives.

Our hearts are crying with her 9 years old son that lost his mother in this cruel Terrorist attack.

— Ron Malka (@DrRonMalka) May 11, 2021