Israel Iran War – युध्दाच्या तणावामुळे दुबईत अडकलेली पी.व्ही. सिंधू मायदेशी परतली; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धामुळे आखाती देशात तणाव वाढल्याने अनेक देशांनी त्यांच्या हवाई सीमा बंद केल्या होत्या. त्यामुळे अनेकजण अडकून पडले होते. ऑलिंपिक पदक विजेती पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली होती. सततच्या स्फोटामुळे विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली. दुबईत अडकून पडल्याने तिला ऑल इंग्लंड ओपन २०२६ मधून माघार घ्यावी लागली. आता ती सुरक्षितपणे बेंगळुरूला परतली आहे. त्यानंतर तिने एक भावनिक पोस्ट केली आहे.
ऑलिंपिक पदक विजेती बॅडमिंटन खेळाडू पीव्ही सिंधू अखेर बेंगळुरू येथील तिच्या घरी सुरक्षित परतली आहे. आखाती देशातील वाढत्या अमेरिका-इराण-इस्रायल तणावामुळे हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे ती अनेक दिवसांपासून दुबईमध्ये अडकली होती. विमानतळाजवळच झालेल्या स्फोटानंतर दुबई विमानतळावरून उड्डाणे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे तेथील परिस्थिती आणखी बिकट झाली होती.
दुबईत अडकून पडल्याने सिंधूला ३ मार्च २०२६ रोजी बर्मिंगहॅम येथे सुरू होणाऱ्या प्रतिष्ठित ऑल इंग्लंड ओपन चॅम्पियनशिपमधून माघार घ्यावी लागली. ही स्पर्धा बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) सुपर १००० स्पर्धा आहे आणि पॅरिस ऑलिंपिक सायकलच्या तयारीसाठी ती महत्त्वाची मानली जात होती. तिची माघार हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
सिंधू, तिच्या संघासह, ज्यामध्ये इंडोनेशियन प्रशिक्षक इरवंस्याह आदि प्रतामा यांचा समावेश होता, दुबईमध्ये अडकली होती आणि त्यांच्या निवासस्थानाजवळ झालेल्या स्फोटातून ती थोडक्यात बचावली. जरी त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले असले तरी, तणावपूर्ण परिस्थिती आणि प्रवासातील अडथळ्यांमुळे तिला ऑल इंग्लंड चॅम्पियनशिपमधून माघार घ्यावी लागली.
बेंगळुरूमध्ये आल्यानंतर, सिंधूने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. तिने लिहिले की गेल्या काही दिवस अत्यंत तणावपूर्ण आणि अनिश्चित होते, परंतु ती सुरक्षितपणे घरी परतल्याबद्दल कृतज्ञ आहे. या कठीण काळात सहानुभूतीने मदत केल्याबाबत तिने दुबई प्रशासन, विमानतळ कर्मचारी, इमिग्रेशन अधिकारी आणि ग्राउंड टीमचे विशेष आभार मानले. सध्या ती विश्रांती घेईल आणि तिच्या भविष्यातील प्रशिक्षण योजनांवर विचार करेल, असे ती म्हणाली.