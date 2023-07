तर ते दहा जागाही जिंकू शकत नाही, माजी मुख्यमंत्र्याचा भाजपला टोला

देशभरातील वाढती बेरोजगारी व महागाईवरून सध्या भाजपविरोधात जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. विरोधी पक्ष यावरून सतत भाजपला घेरत आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्लाह यांनी राज्यातल्या बेरोजगारी आणि महागाईवरून केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भाजला खडेबोल सुनावले आहेत.

Srinagar, J&K: National Conference leader Omar Abdullah says, “BJP knows that in the current scenario, they will never get seats. In fact, if elections are held today they will probably not even cross ten seats. Therefore, their political future is linked to how best they can… pic.twitter.com/4eOcn53JLa

