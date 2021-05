जम्मू कश्मीरमध्ये चकमक, तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक उडाली. या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सैन्याला यश आले.

Jammu and Kashmir: An encounter started between terrorists and security forces at Vailoo, Kokernag area of Anantnag.

“Three terrorists of LeT outfit are trapped in the encounter,” says IGP Kashmir to ANI

— ANI (@ANI) May 11, 2021