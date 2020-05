भाजप आमदार पुत्राला लॉकडाऊनचा विसर, हायवेवर पळवला घोडा

कोरोनाचे संकट पाहता देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवला आहे. संपूर्ण देशात लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन होत असताना कर्नाटकात भाजपच्या आमदार पुत्राला लॉकडाऊनचा विसर पडलेला दिसतोय. भाजपचे आमदार सीएस निरंजन यांचे पुत्र हायवेवर घोडा पळवताना दिसले. त्यांचा हा व्हिडीओ व्हायरल होत असून नेटकर्‍यांनी भाजपला धारेवर धरले आहे.

Wow, Look at this.

Entire country is in #Lockdown.But for VIPs son No #Lockdown, nothing. Gundlupet BJP MLA Niranjan Kumars son riding his horse Enjoying the Ride

Any action expected CM sir. pic.twitter.com/5Xsiw5bNLH

— L G (@Lkh2707) May 12, 2020