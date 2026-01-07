कतरिना आणि विकी कौशलच्या चाहत्यांची प्रतिक्षा संपली! तीन महिन्यानंतर जाहिर केले मुलाचे नाव

सामना ऑनलाईन
|

बॉलीवूडमधील पॉवर कपल, कतरिना कैफ आणि विकी कौशल पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. यावेळी, कारण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित आहे. या जोडप्याने अखेर चाहत्यांची प्रतीक्षा संपवली आहे आणि त्यांच्या मुलाचे नाव जाहीर केले आहे.

कतरिना आणि विकी यांनी त्यांच्या मुलाच्या जन्माच्या तीन महिन्यांनंतर त्याची पहिली झलक शेअर केली आहे, तसेच त्याचे नावही जाहीर केले आहे. कतरिना आणि विकीचा त्यांच्या लहान राजकुमाराचा हात धरलेला फोटो इंस्टाग्रामला शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “आमचा प्रकाशकिरण. ‘विहान कौशल.’ तसेच आमच्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळाले आहे, जीवन सुंदर आहे. आमचे जग एका क्षणात बदलले आहे. शब्दांपलीकडे असलेली कृतज्ञता.” असे दिले आहे.

विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांच्या मुलाचे, विहानचे त्यांच्या आयुष्यात स्वागत केले. तेव्हापासून, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खूप खाजगी राहिले आहे. कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी नेहमीच त्यांचे वैयक्तिक जीवन प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले आहे. त्यांच्या लग्नापासून ते त्यांच्या कौटुंबिक निर्णयांपर्यंत, या जोडप्याने अत्यंत गोपनीयता आणि नम्रता राखली आहे. त्यांच्या मुलाच्या जन्मानंतरही, या जोडप्याने बराच काळ कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर केली नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

WPL 2026 – मुंबई माझ्यासाठी अतिशय खास आहे… हरमनप्रीत कौरने शहराचं कौतुक करत विजेतेपदाचा निर्धार केला व्यक्त

चिपळूणच्या केतकी-करंबवणे खाडीत सक्शन पंपाद्वारे बिनधास्त बेकायदेशीर वाळू उत्खनन; शासनाचा महसूल बुडीत

रेल्वे पोलिसांचे 400 पोपटांना जीवदान; पंजाब मेलमधून तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या

Khelo India Beach Competition – कबड्डीत महाराष्ट्राची उपांत्‍य फेरीत धडक, उत्तराखंडचा पत्ता कट

air india express

जयपूर-बंगळुरुच्या विमानात बाळाची तब्येत बिघडली, आपत्कालीन लॅण्डिंग करुनही वाचवण्यात अपयश

श्री साईबाबा संस्थानला 1 कोटी 2 लाख रुपयांची देणगी

मोदी यांनी मला भेटण्याची विनंती केली; ट्रम्प यांचा पुन्हा नवा दावा

समांथाचा अ‍ॅक्शन लूक, आगामी तेलुगू चित्रपटाचे पोस्टर व्हायरल

छत्तीसगडमधील सुकमामध्ये 26 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण