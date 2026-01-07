कतरिना आणि विकी कौशलच्या चाहत्यांची प्रतिक्षा संपली! तीन महिन्यानंतर जाहिर केले मुलाचे नाव

बॉलीवूडमधील पॉवर कपल, कतरिना कैफ आणि विकी कौशल पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. यावेळी, कारण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित आहे. या जोडप्याने अखेर चाहत्यांची प्रतीक्षा संपवली आहे आणि त्यांच्या मुलाचे नाव जाहीर केले आहे.
कतरिना आणि विकी यांनी त्यांच्या मुलाच्या जन्माच्या तीन महिन्यांनंतर त्याची पहिली झलक शेअर केली आहे, तसेच त्याचे नावही जाहीर केले आहे. कतरिना आणि विकीचा त्यांच्या लहान राजकुमाराचा हात धरलेला फोटो इंस्टाग्रामला शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “आमचा प्रकाशकिरण. ‘विहान कौशल.’ तसेच आमच्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळाले आहे, जीवन सुंदर आहे. आमचे जग एका क्षणात बदलले आहे. शब्दांपलीकडे असलेली कृतज्ञता.” असे दिले आहे.
विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांच्या मुलाचे, विहानचे त्यांच्या आयुष्यात स्वागत केले. तेव्हापासून, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खूप खाजगी राहिले आहे. कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी नेहमीच त्यांचे वैयक्तिक जीवन प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले आहे. त्यांच्या लग्नापासून ते त्यांच्या कौटुंबिक निर्णयांपर्यंत, या जोडप्याने अत्यंत गोपनीयता आणि नम्रता राखली आहे. त्यांच्या मुलाच्या जन्मानंतरही, या जोडप्याने बराच काळ कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर केली नाही.