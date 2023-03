Kerala Assembly विधानसभेत तुफान राडा, मार्शल-आमदारांमध्ये हाणामारी; काँग्रेसचे 2 आमदार जखमी

केरळ विधानसभेमध्ये मोठा राडा झाला आहे. मार्शल आणि आमदारांमध्ये झालेल्या हाणामारीमध्ये काँग्रेसचे दोन आमदार जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच काही मार्शलही जखमी झाले असून त्यांनाही रुग्मणालयात दाखल करण्यात आले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेस आमदाराला स्थगन प्रस्ताव मांडण्यास अनुमती न दिल्याने हाणामारीला सुरुवात झाली.

केरळच्या चेंगोतुकोनम येथील एका तरुणीवर काही समाजकंटकांनी हल्ला केला होता. हे स्थान राजधानी थिरुवनंतपुरमच्या जवळ असून हल्लेखोरांना अद्याप अटक झालेली नाही. त्यामुळे काँग्रेस आमदार उमा थॉमस यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे आपण नियम 50 अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव देत आहोत, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष ए. एन. शमशीर यांनी स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे काँगेस सदस्य संतप्त झाले.

त्यामुळे संतप्त काँग्रेस आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ गर्दी करुन घोषणा दिल्या आणि कम्युनिस्ट सरकाराच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला, तसेच सरकारच्या विरोधातील बॅनर्स फडकविले. या घोषणाबाजीला सत्ताधारी आमदारांनीही जशास तसे उत्तर दिले. त्यामुळे विधानसभेमध्ये मोठा गदारोळ झाला.

दोन्ही बाजूंचे सदस्य एकमेकांवर धावून गेले. या दरम्यान राज्याचे सार्वजनिक काम मंत्री मोहम्मद रियास यांनी अश्लाघ्य शब्दांमध्ये टिप्पणी केली. विरोधी पक्षांचे सदस्य हे कणाहीन असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हस्तक आहेत, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. त्यामुळे काँग्रेस आमदारांच्या संतापाचा भडका उडाला. त्यानंतर हाणामारीला प्रारंभ झाला. त्यामुळे मार्शलला पाचारण करण्यात आला.

Thiruvananthapuram | The Kerala govt feels inconvenient to talk about the issues that we raise, CM denied the opportunity for adjournment motion, he was saying that he will choose the subjects, which is very unfortunate. We also demanded action against 2 CPI(M) MLAs and Dy chief… https://t.co/7L93rgauUq pic.twitter.com/ecCM5gFjcm

