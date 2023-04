NCERT पाठ्यपुस्तकांमधील बदल; केरळमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचाही वापर

तिरुअनंतपुरममध्ये NCERT पाठ्यपुस्तकांमधील बदलांवरून वातावरण तापलं आहे. या बदलांना विरोध करण्यासाठी केरळ स्टुडंट युनियनने आंदोलन छेडले. आंदोलन करणाऱ्या केरळ स्टुडंट युनियनच्या सदस्यांना पांगवण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी अश्रूधुराचा आणि पाण्याचा वापर केला. केरळ विद्यार्थी संघटनेचे सदस्य सोमवारी एजी कार्यालयाबाहेर जमले होते.

एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांचे भगवेकरण सुरू असल्याचा आरोप करत केरळ काँग्रेसच्या विद्यार्थी शाखा केएसयूने सोमवारी तिरुवनंतपुरममध्ये निषेध मोर्चा काढला. पलायम येथून निघालेला मोर्चा एजीच्या कार्यालयासमोर थांबला. केरळ स्टुडंट्स युनियनच्या सुमारे 300 सदस्यांनी आंदोलन करत केंद्राच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एजी कार्यालयाबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

आंदोलकांनी पोलीस बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यानंतर पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी पाण्याच्या तीन फैरी झाडल्या आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि ग्रेनेडचा वापर केला.

#WATCH | Police use water cannons & tear gas as members of the Kerala Student Union protest outside AG’s office against alleged saffronisation of NCERT textbooks, in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/ogb6bUzlQJ

— ANI (@ANI) April 17, 2023