निलंग्यात भाजपकडून लोकशाहीचे दिवसाढवळ्या वस्त्रहरण, हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमातून काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचे अपहरण

सामना ऑनलाईन
|

निलंग्यात भाजपच्या गुंडांनी काँग्रेसच्या तांबाळा गटातील उमेदवार अंजना सुनील चौधरी यांचे चक्क हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमातून शनिवारी अपहरण केले. मंगळवारी अंजना चौधरी या बाऊन्सर्सच्या गराडय़ात आल्या आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन परत गेल्या. या प्रकरणी काँग्रेसने पोलिसांकडे निवेदनही दिले होते, परंतु काहीही कारवाई करण्यात आली नाही.

लातूर जिल्हा परिषदेचा तांबाळा गट हा अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव आहे. या गटातून काँग्रेसने अंजना चौधरी यांना मैदानात उतरवले होते. आता या मैदानात भाजपच्या महानंदा तुमकुटे आणि पर्यायी भाजप उमेदवार मीरा तुबाकले या दोनच उमेदवार शिल्लक आहेत. विशेष म्हणजे, पर्यायी भाजप उमेदवारही सध्या ‘गायब’ असल्याचे समजते. ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे

हा महाराष्ट्र आहे की बिहार? –अमित देशमुख

दिवसाढवळ्या उमेदवाराचे अपहरण होते आणि दबावाखाली अर्ज मागे घेतला जातो हे पाहून हा महाराष्ट्र आहे की बिहार, असा प्रश्न पडतो. मतदानापूर्वीच इतकी गुंडशाही सुरू असेल तर आपण कुठे चाललो आहोत? ही लोकशाहीसाठी घातक बाब आहे, अशा शब्दांत माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख यांनी मदनसुरी येथील सभेत सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून प्रहार केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Jammu Kashmir – सोनमर्गमध्ये हिमस्खलन; पांढऱ्या वादळात घरं, हॉटेल, वाहनं बर्फाखाली गडप, काळजाचा ठोका चुकवणारा थरार CCTV मध्ये कैद

नॅशनल पार्कमध्ये आदिवासी आणि पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री! अतिक्रमणावरील कारवाईला तीव्र विरोध… दगडफेकीमुळे तणाव

विक्रोळीत लाऊड स्पीकर अंगावर कोसळल्याने चिमुकलीचा मृत्यू

यूजीसीच्या नव्या नियमांचा देशभरात तीव्र विरोध, आंदोलकांनी सवर्ण खासदारांना बांगडय़ा पाठवल्या

सरकारला घेरण्याची विरोधकांची तयारी ,आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

ICC Men’s T20 WC – बहिष्काराचा फटका! बांगलादेशी पत्रकारांची मान्यता रद्द

विजयी चौकारासाठी सज्ज हिंदुस्थान! प्रयोगांची चाहूल असली तरी न्यूझीलंडवर मात करण्याचे ध्येय

Australian Open 2026 – 40 अंशांच्या आगीत टेनिससंग्राम! सबालेंका, झ्वेरेवचा उपांत्यपूर्व फेरीत स्फोटक धडाका

ट्रेंड – कायम स्मरणात राहील हे लग्न