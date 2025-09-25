Latur News – ‘किल्लारी’सारख्या घटनेची भीती! निलंगा तालुक्यातील कासार सिरसी परिसरात पुन्हा भूकंपाचे धक्के

सामना ऑनलाईन
|

निलंगा तालुक्यातील कासार सिरसी परिसरातील मौजे हासोरी बुद्रुक, हसोरी खुर्द परिसरात बुधवारी रात्री 9.25 वाजण्याच्या सुमारास भूकंपाचे धक्के बसले. अचानक जमिनीतून गूढ आवाज येऊ लागले. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून 1993 च्या किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.

कासार सिरसी परिसरातील मौजे हासोरी बु., हासोरी खु., हरीजवळगा, उस्तुरी व बडूरसह परिसरात बुधवारी रात्री जमिनीतून गूढ आवाज होऊन भूकंपाचे दोन सौम्य धक्के जाणवले. यामुळे गावातील सर्व नागरिक भयभीत होऊन घरातून बाहेर पडले. यापूर्वीही या परिसराला अनेकदा असे धक्के बसले असून 1993च्या किल्लारी भूकंपाची पुनरावृत्ती होईल की काय? अशी भीती नागरिकांमध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र यासंदर्भात राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नवी दिल्ली येथे सदरील माहिती देऊन चौकशी केली असता भूकंपाची नोंद झाली नसल्याचे त्यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे. सिस्मोलॉजिकल डेटा तपासण्यात आला असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि घाबरून जाऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शहीद कारसेवकांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती खराब, राम मंदिर ट्रस्टने त्यांना मदत करावी; विनय कटियार यांची मागणी

…तो भाजपने केलेला महाराष्ट्राचा अपमान होता, संजय राऊत यांनी फटकारले

जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती, राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला फटकारलं; सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची सूचना

अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान, त्यांना तातडीची मदत मिळावी व कर्जमाफी व्हावी; आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

नीट परीक्षेत 99 टक्के गुण, पण डॉक्टर व्हायचे नव्हते; MBBS ला प्रवेश घेण्याआधीच विद्यार्थ्याने स्वतःला संपवले

Nanded News – शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा! जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागासाठी शासनाकडून 574 कोटींचा निधी मंजूर

Ratnagiri News – संगमेश्वर-साखरपा राज्यमार्गावर साडवली येथे महाविकास आघाडीचा रास्ता रोको

झारखंडमध्ये चकमकीत तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा, घटनास्थळावरून हत्यारे जप्त

Beed News – ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी 50 हजार रुपये तातडीने मदत द्या, कर्जमाफी द्या…; सरकार विरोधात शेतकर्‍यांचा आक्रोश