लातूरमध्ये निम्न तेरणा प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग वाढवला, 12 दरवाजे उघडले

लातूर मधील माकणी प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने आज निम्न तेरणा प्रकल्पाचे एकूण 12 दरवाजे 10 सेंटीमीटरने उघडण्यात आले आहेत. तेरणा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत एकूण 12 वक्रद्वारे 30 सेंटिमीटरने विसर्ग सुरू असून एकूण 13672 क्यूसेक्स (387.168) क्यूमेक्स इतका विसर्ग नदीपात्रात चालू आहे.
रेणापूर मध्यम प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग वाढवला
दुसरीकडे रेणापूर प्रकल्पातही विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. आज पहाटे 5:30 वाजता रेणापूर प्रकल्पाचे एकूण चार दरवाजे उघडण्यात आले असून रेणा नदीपात्रात विसर्ग करण्यात येत आहे. सद्यःस्थितीत एकूण दोन वक्रद्वारे 40 सेंटीमीटरनी व 02 वक्रद्वारे 30 सेंटीमीटर नी उघडण्यात आली असून एकूण 4371.38 क्युसेक (123.80cumecs) इतका विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे.
मांजरा प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग वाढवला
लातूर जिल्ह्यातील जोरदार पाऊस आणि मांजरा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रातून येणारे पाणी पाहून मांजरा प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग वाढवला आहे. सहा वक्र दरवाजे उघडले असून मांजरा धरण पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे व धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने आज 7.15 वाजता गेट क्रमांक 1 2,3,4,5 व 6 (हे 6 गेट) 0.25 मीटरने उघडण्यात आले आहेत. 22982.60 क्युसेक्स पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे.