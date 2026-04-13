अशा प्रकारे तयार करा शिळ्या भाताचा पौष्टीक नाश्ता

घरात अनेकदा शिळा भात उरतो तो एकतर तसाच खाल्ला जातो किंवा फारतर त्याचा फोडणीचा भात केला जातो. हाच शिळा भात वापरून एक असा पदार्थ केला जाऊ शकतो जो होतोही झटपट आणि खायलाही असतो चवीचा.

साहित्य – शिळा भात, तूप, तांदळाचे पीठ, पाणी, मीठ, जीरं, कडिपत्ता, राई, पांढरे तीळ

कृती – उरलेला शिळा भात परातीत काढून त्यात मळण्यासाठी लागेल इतके तांदळाचे पीठ व पाणी घालून चपातीसारखा पीठाचा गोळा तयार करून घ्यावा. त्या पीठाच्या छोट्या छोट्या मुठीया तयार करून घ्याव्या. टोपात पाणी गरम करावे व त्यात मीठ व तेल टाकावे. त्यात मुठिया टाकून ते उकळून घ्यावे. मुठिया व्यवस्थित शिजल्या की एका ताटात काढून फॅनखाली सुकवून घ्याव्या. त्यानंतर तूपावर जीरं, कडिपत्ता, राई, पांढरे तीळ यांची फोडणी करावी व त्यात मुठिया परतून घ्याव्या. अशा प्रकारे सकाळी झटपट होणारा पौष्टीक नाश्ता तयार…

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उमर खालिद याची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका; जामीन अर्जावर बुधवारी सुनावणी

मथुरा बोट दुर्घटना: मृतांचा आकडा 15 वर, शोधकार्य अद्याप सुरूच

…आता आपण जगणार की नाही असं मला वाटलं ; एलॉन मस्क यांच्या लसीकरणाबाबतच्या विधानाने खळबळ

रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर 2’चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका; 1700 कोटींचा टप्पा पार करत रचला नवा इतिहास

हैदराबादमधील मद्यधुंद डाॅक्टरचा कारनामा… काही सेकंदात BMW कारची नंबर प्लेट बदलली, वाचा नेमकं काय घडलं?

माणुसकीला काळिमा! 61 वर्षांच्या वृद्ध नराधमाचे क्रौर्य, पत्नीला 120 पुरुषांसोबत ठेवायला सांगितले संबंध

Ratnagiri News – स्वराज्य सेनापती हंबीरराव किताब दिवस उत्साहात साजरा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त मुंबई पोलिसांकडून वाहतूक मार्गदर्शक सूचना जारी, 13 आणि 14 एप्रिल रोजी मार्गांत मोठे बदल

इन्स्टाग्रामवर चहलचा ‘DM’ अन् अभिनेत्रीने थेट कॅमेऱ्यासमोरच दाखवले चॅट, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण