वादळ! टी-20 मध्ये एकाच षटकात सलग 6 षटकार ठोकत विश्वविक्रम… पाहा व्हिडीओ

न्यूझीलंडचा तरुण फलंदाज लिओ कार्टर याने रविवारी टी -20 क्रिकेटमध्ये एकाच षटकामध्ये सलग सहा षटकार लगावत कार्टरने विक्रमी कामगिरी केली. टी -20 क्रिकेटमध्ये षटकात 6 षटकार मारणारा कार्टर हा जगातील सातवा फलंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय टी -20 क्रिकेटमध्ये हिंदुस्थानच्या युवराज सिंगच्या नावावर सलग सहा षटकारांचा विक्रम आहे.

न्यूझीलंडचा फलंदाज लिओ कार्टरने रविवारी स्थानिक टी -20 स्पर्धेत कँटरबरी संघाकडून खेळून ही कामगिरी केली. लिओने नॉर्दर्न नाईट्स विरुद्धच्या षटकात सलग 6 षटकार लगावत ही कामगिरी केली. त्याने नाईट्स संघाचा फिरकी गोलंदाज अँटोन डेवसिच याच्या एकाच षटकात सलग 6 षटकार ठोकले. कार्टरच्या 29 चेंडूतील 70 धावांच्या दणदणीत खेळीच्या बळावर कँटरबरी संघाने 219 धावांचे आव्हान लिलया पार केले.

36 off an over!

Leo Carter hit 6 sixes in a row and the @CanterburyCrick Kings have pulled off the huge chase of 220 with 7 balls to spare at Hagley Oval!

Scorecard | https://t.co/uxeeDsd3QY#SuperSmashNZ #cricketnation

SKY Sport. pic.twitter.com/nuDXdp1muG

— Dream11 Super Smash (@SuperSmashNZ) January 5, 2020