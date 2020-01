नववर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी लोकल वाहतुकीचे तीनतेरा, स्थानकांवर तोबा गर्दी

नवीन वर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीचे तीनतेरा वाजल्याने प्रवाशांची वाट लागली. डाऊन दिशेच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने साहजिकपणे अप दिशेच्या गाड्याही उशिराने धावत आहे. अंबरनाथहून आमचे प्रतिनिधी विशाल अहिरराव यांनी गर्दीचा एक व्हिडीओ पाठवला असून त्यांनी माहिती दिली आहे की प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांची इतकी गर्दी झाली आहे की गाडी पकडता येणार नाही या भीतीने काही प्रवाशांनी रेल्वे रुळावर उतरून लोकल ट्रेन पकडण्याची तयारी केली होती. हे प्रवासी प्लॅटफॉर्मच्या विरूद्ध दिशेला येणाऱ्या दरवाजातून चढण्यासाठी रेल्वे रुळानजिक उभे होते.

वाळूच्या डंपरने रेल्वे गेटला धडक दिल्यानं कसारा ते कल्याण अप आणि डाऊन अशी दोन्ही दिशेची वाहतूक बंद झाली होती. डंपर धडकल्याने ओव्हरहेड वायरमधून होणारा विद्युत पुरवठा बंद झाला होता. त्यामुळे आंबिवलीजवळ लोकल ट्रेनचा खोळंबा झाला होता. लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांनादेखील याचा फटका बसला होता. नंदीग्राम, देवगिरी, विदर्भ आणि नागपूर दुरांतो या मुंबईबाहेर जाणाऱ्या गाड्यांना या घोळाचा फटका बसला. मुंबईत येणाऱ्या यूपी मेल आणि गोरखपूर एक्स्प्रेसवरही याचा परिणाम झाला आहे. सकाळी पावणेसातच्या सुमारास हा बिघाड दुरुस्त करून वाहतूक पूर्ववत केल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली. मात्र तोपर्यंत लोकलसेवेचे वेळापत्रक कोलमडलेले होते.

Ambivali Level Crossing gate updates:

The restoration completed.

UP train services started at 6.10 hrs. The traffic held up due to road vehicle dashed at Ambivali LC no.48. LC boom damaged and touched OHE wire. Restoration work completed and traffic resumed now. pic.twitter.com/MKxX7UXzb0

