Maharashtra Budget 2026 – विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून, ६ मार्चला सादर होणार अर्थसंकल्प

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनात ६ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च दरम्यान होणार आहे. विधिंमडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समितीच्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह सर्व पक्षांचे गटनेते उपस्थित होते.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर कोणतेही शासकीय कामकाज न करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात शोकप्रस्ताव संमत करण्यात येईल. यावेळी प्रत्येक पक्षांच्या गटनेत्यांना आणि तीन सदस्यांना सभागृहात बोलण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…तर सरकार या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची घोषणा करेल, अनिल परब यांचे विधान

T20 World Cup 2026 – चौकार-षटकारांची बरसात, किवींचं रणतांडव; दोघांनीच UAE ला फोडून काढलं, विक्रम प्रस्थापित

बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी हिंदू व्यावसायिकाची हत्या, त्रिशालमध्ये लुटीचाही आरोप

Lok Sabha Speaker Removal – अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा पूर्ण होईपर्यंत ओम बिर्ला लोकसभेत जाणार नाहीत!

त्या दिवशी पायलट दारू प्यायला होता का? रोहित पवार यांची पत्रकार परिषदेत सखोल चौकशीची मागणी

अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूमागे घातपात असू शकतो; संशय व्यक्त करत आमदार रोहित पवार यांनी दिली कारणं

ICC T20 World Cup 2026 – नेदरलॅंड्सचा पाकिस्तानला दे धक्का, नामिबियाचा पराभव करत गुणतालिकेत घेतली आघाडी

अर्थसंकल्पात बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि आर्थिक विषमतेकडे दुर्लक्ष; काँग्रेस नेते शशी थरूर यांची टीका

Hingoli News – कलेक्टर साहेब, आमदार साहेब जागे व्हा… सिरसम गावाला पाणी द्या..; हंडे डोक्यावर घेत महिलांचे आंदोलन