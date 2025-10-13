ठाण्यात शिवसेना-मनसेच्या मोर्च्याला सुरुवात; पालिकेच्या भ्रष्टाचार, बेकायदा बांधकामांविरुद्ध हजारो नागरिक उतरले रस्त्यावर

सामना ऑनलाईन
|

ठाणे महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचार, लाचखोरी, वाहतूककोंडी, पाणीटंचाई, बोकाळलेली बेकायदा बांधकामे याविरुद्ध शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेच्या मोर्च्याला सुरुवात झाली आहे. या मोर्च्यात हजारो ठाणेकर सामील झाले असून रस्त्यावर उतरले आहेत.

ठाणे महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने या कारभारावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱयांचे फावले असून सर्व खात्यांमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे. सरकारकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळाला, पण नेमका तो कुठे खर्च झाला याचा जाब आज निघालेल्या शिवसेना, मनसेच्या मोर्चात प्रशासनाला विचारला जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर; जोएल मोकिर, फिलिप अघियन आणि पीटर हॉविट करण्यात येईल सन्मानित

घाटकोपरमधील गोल्ड क्रेस्ट इमारतीला आग, अनेकजण आत अडकल्याची शक्यता

TVK Vijay Rally Stampede – विजयच्या रॅलीतील चेंगराचेंगरीची CBI चौकशी होणार, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

अमेरिकेतील संकट बिकट होणार, वाढत्या कर्जाचा अर्थव्यवस्थेला धोका; अब्जाधीश गुंतवणूकदारांचा इशारा

भाजपने ‘नेहरू’ नावाचा धसका घेतला; मुंबईतील मेट्रो स्थानकाला ‘सायन्स सेंटर’ नाव दिल्यानं काँग्रेसची सडकून टीका

गुंडांकडून पुण्याची राखरांगोळी झाली तरी चालेल पण महायुतीत दंगा नको, रोहित पवार यांचा मिंध्यांना टोला

उत्पन्न थांबलंय, मला राजीनामा द्यायचाय! मोदी सरकारमधील मंत्री राजकारण सोडण्याच्या तयारीत, वाचा सविस्तर…

मतदार यादीतील घोटाळे, EVM-निवडणूक यंत्रणेतील भ्रष्टाचार; भाजपची यंत्रणेवरची दडपशाही याच्यावर एकत्र आवाज उठवणं गरजेचं! – संजय राऊत

निवडणुकीआधी लालू प्रसाद यादव यांना धक्का, IRCTC घोटाळ्याप्रकरणी आरोप निश्चित