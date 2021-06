समलैंगिक महिला खेळाडूची जोडीदार गर्भवती, ट्वीट करून शेअर केली गोड बातमी

ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटपटूच्या घरात एक आनंदाची बातमी आहे. तिची समलैंगिक जोडीदार गर्भवती असून लवकरच त्यांच्या घरात एका तान्ह्या पाहुण्याचं आगमन होणार आहे.

मेगन स्कट असं या खेळाडूचं नाव आहे. मेगनने तिची जोडीदार जेस होलिओक हिच्याशी 31 मार्च 2019 रोजी विवाह केला होता. आता दोन वर्षांनी त्यांच्या संसारवेलीवर फूल उमलणार आहे.

Jess and I are excited to FINALLY be able to spill the beans Jess has the joy of carrying a mini me, lucky her baby girl already being smothered by the cat ‍⬛ #weareintrouble pic.twitter.com/73lmJGX5wr

— Megan Schutt (@megan_schutt) May 30, 2021