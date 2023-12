पंतप्रधानांच्या दुबई दौऱ्याचा आणि ‘मेलोडी’चा काय संबंध आहे?

शनिवारी सकाळी ट्विटरवरील सर्वात चर्चिल्या जाणाऱ्या विषयांच्या यादीत MELODI असा शब्द ट्रेंडमध्ये आला होता. अनेकांना वाटले की हा मेलोडी चॉकलेटशी संबंधित विषय असावा. मात्र हा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुबई दौऱ्याशी संबंधित निघाला. दुबईमध्ये COP 28 शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेसाठी जमलेल्या राष्ट्रप्रमुखांचे एकत्रित फोटोसेशन करण्यात आले. यामध्ये हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी हे दोघे सगळ्यात पुढे होते.

So Beautiful, So elegant, Just looking like a WOW!!!

Reunion of PM Modi and Georgia Meloni.#Melodi – A Never Ending Bond ♥️pic.twitter.com/vJApqRWQMU

