केरळमध्ये भाजपची खेळी, ‘मेट्रोमॅन’ श्रीधरन मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार

पश्चिम बंगाल, आसामसह केरळमध्ये याच वर्षी विधानसभा निवडणुका पार पडणार असून भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराची घोषणा केली आहे. भाजपने पक्षात प्रवेश केलेल्या ‘मेट्रोमॅन’ ई श्रीधरन (E Sreedharan) यांच्यावर डाव खेळला असून त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केले आहे. केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन एएनआयशी बोलताना याबाबत माहिती दिली.

Our party has announced that E Sreedharan will be the chief minister candidate (for Kerala assembly elections): MoS MEA and BJP leader V Muraleedharan pic.twitter.com/HC01OThQYm

— ANI (@ANI) March 4, 2021