केंद्राच्या लक्ष्मण रेषेचे ‘या’ राज्याकडून उल्लंघन, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने धाडलं पत्र

‘कोरोना’ संकटाचे ढग अद्यापही सरलेले नाहीत, मात्र आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारचे निर्देश आणि सूचनांनुसार 20 एप्रिल पासून अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन मध्ये थोडी सूट दिली आहे. मात्र त्यावेळी हॉटस्पॉट, सोशल डिस्टन्सिंग अशा विविध गोष्टी ध्यानात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र या दरम्यान केरळ सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या गाइडलाइनकडे दुर्लक्ष करत लॉकडाऊन सूट देताना नवा आदेश जारी केला आहे. या गाइडलाइन बदल केल्याने गृह मंत्रालय नाराज असून केरळ सरकारला यासंदर्भात पत्र लिहून खुलासा मागवण्यात आलेल्याची माहिती सूत्रांनी दिल्याचे पीटीआयच्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

MHA objects to Kerala govt giving additional relaxation during lockdown; sends letter: officials

केरळ सरकारने आदेश संख्या 78/2020 / GAD तारीख 17.04.2020 रद्द केला आणि लॉकडाऊनमध्ये सूट देण्यासंदर्भात सुधारित गाइडलाइन जारी केली आहे. या गाइडलाइनमध्ये केरळ सरकारने त्या सेवांना सूट दिली आहे ज्यांना 15 एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या गृह मंत्रालयाच्या गाइडलाइन मनाई केली आहे.

Kerala’s decision to allow opening of restaurants, book shops violation of lockdown measures: MHA

— Press Trust of India (@PTI_News) April 20, 2020