पोलीस उपनिरिक्षक पदासाठी एक वर्षासाठी वयोमर्यादा वाढवावी, एमपीएससी विद्यार्थ्यांची राज्यशासनाकडे निवेदनाव्दारे मागणी

सामना ऑनलाईन
|

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या पोलिस उपनिरिक्षक पदासाठी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना वाढीव एक वर्षाची विशेष संधी देण्यात यावी, अशी मागणी राज्यशासनाकडे वयोधिक झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून निवेदनाव्दारे केली जात आहे.

संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ जाहिरात २९ जुलै २०२५ ला प्रसिद्ध झाली आहे. त्यात वयो मर्यादा गणना दिनांक 1 नोव्हेंबर २०२५ अशी आहे. उपरोक्त जाहिरात येण्याससाठी ७ महिने उशिर झाला आहे. त्यातही वयोमर्यादा गणना पुढील तारीख नमूद केली आहे. त्यामुळे बरेच विद्यार्थी अपात्र ठरत आहेत.

मागील वर्षी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ जाहिरात उशीरा आल्याने दि. २० डिसेंबर २०२४ नुसार १ वर्ष वय सवलत दिली होती. तसेच राज्यशासनाने २०२५ मध्ये होणाऱ्या पोलीस शिपाई पदासाठी वय सवलत दिली आहे. त्या अनुषंगाने अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी १ वर्ष वय सवलत मिळावी किंवा वयोमर्यादा गणना कालावधी तरी १ जानेवारी २०२५ गृहीत धरला जावा, जेणेकरुन सरसकट विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. तरी राज्यशासनाने याकडे गांभीयाने लक्ष देऊन एक वर्ष वयवाढ द्यावी अशी मागणी निवेदनाव्दारे केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बीडमध्ये कमळ-घड्याळ्यात जुंपली, महाविकास आघाडी सेफ झोनमध्ये

जगळपूर येथे शेतात सापडले अतिविषारी घोणस, सर्पमित्राने दिले जीवनदान

WPL 2026 Schedule – महिला प्रीमियर लीगचे वेळापत्रक जाहीर, ९ जानेवारीपासून होणार सुरू

मैत्रिणीसाठी जीव तुटला! जेमिमाने स्मृती मंधानासाठी सोडले WBBL

आप नेत्याच्या घरावर गोळीबार; 25 राउंड फायर केले, 5 कोटींच्या खंडणीची मागणी

बँड, बाजासह वऱ्हाडी वाजत गाजत निघाले..नवरदेवाच्या गाडीने वऱ्हाड्यांनाच चिरडले, वरपित्याचा जागीच मृत्यू

Ratnagiri News – बिबट्या आला आणि खुराड्यात अडकला; वनविभागाच्या बचाव पथकाने केली सुटका

रत्नागिरी शहरातील प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये प्रचाराचा झंझावात; महाविकास आघाडीला वाढता पाठिंबा

Ratnagiri News – चिपळूणात शिवसेनेची निवडणूक प्रचारात मुसंडी