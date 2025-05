गावावरून परतणाऱ्या चाकरमान्यांचा मुंबई-गोवा महामार्गावर खोळंबा; 6 किलोमीटरच्या रांगा

उन्हाळी सुट्ट्या सुरू असल्याने कोकणात दररोज पर्यटक तसेच चाकरमानी मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. त्यातच शनिवार व रविवारी वीकेंडला त्यात मोठी भर पडते. मात्र मुंबई-गोवा महामार्गाचे रखडलेले चौपदरीकरण व वाहतुकीच्या योग्य नियोजनाचा अभाव याचा फटका वाहनचालकांना बसत आहे. कोकणातून मुंबईकडे परतणाऱ्या पर्यटक तसेच चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीत अडकले. माणगाव ते इंदापूरदरम्यान मोठा ट्रफिक जाम लागला. सुमारे पाच ते सहा किलोमीटरच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसत होत्या. तसेच कोलाड, नागोठणे येथेही काही प्रमाणात वाहतूककोंडी निर्माण झाली होती. यामुळे पोलादपूर ते पळस्पे हे 155 किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी वाहनचालकांना सुमारे सात तासांचा वेळ लागला.

शाळांच्या उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे चाकरमानी कोकणातील घरी डेरेदाखल झाले आहेत. पर्यटकही मोठ्या प्रमाणात कोकणातील पर्यटनस्थळांवर येत आहेत. चाकरमानी व पर्यटक रविवारी परतीच्या प्रवासाला निघतील व महामार्गावर वाहनांच्या वर्दळीत वाढ होणार असल्याची कल्पना प्रशासनाला होती. मात्र वाहतूककोंडी होणार नाही यासाठी योग्य नियोजन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसून आले.

Raigarh, Maharashtra: A severe traffic jam was seen on the Mumbai-Goa highway, with vehicle queues extending up to 5 kilometers pic.twitter.com/4EIz3KPtpW

— IANS (@ians_india) May 18, 2025