मुंबईतील कामाठीपुरात भीषण आग; पाज जण जखमी

कामाठीपुरातील नागपाडा भागात एका इमारतीला भीषण आग लागल्याची बातमी समोर येत आहे. निमकर मार्गावरील असलेल्या इमारतीला ही आग लागली आहे. आगीची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. या आगीत पाच जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. जखमींना उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Maharashtra: Five injured after a fire broke out in a building at Kamathipura (Nagpada) in Mumbai. More details awaited.

— ANI (@ANI) January 6, 2020