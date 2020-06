पंतप्रधान सर्व मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा संवाद साधणार, शिथील निर्बंध आणि कोरोनाग्रस्तांच्या संख्यावाढीवर चर्चा होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुढच्या आठवड्यात सगळ्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. 16 आणि 17 जूनला ते हा संवाद साधतील. 16 तारखेला ते 21 राज्ये आणि केंद्रशासित राज्यांच्या प्रमुखांशी संवाद साधणार आहेत. 17 जून रोजी पंतप्रधान मोदी हे 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांशी चर्चा साधणार आहेत. लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये शिथीलता आणल्यानंतर कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढायला लागली आहे. संवादादरम्यान हाच प्रमुख मुद्दा चर्चिला जाणार आहे.

PM @narendramodi will interact with state Chief Ministers on the 16th and 17th. pic.twitter.com/RWGeanxgHd

— PMO India (@PMOIndia) June 12, 2020