झारखंडच्या सारंडा जंगलात IED स्फोट, दोन सीआरपीएफ जवान जखमी

सामना ऑनलाईन
|

झारखंडच्या पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील सारंडा जंगलात रविवारी शोध मोहिमेदरम्यान झालेल्या दोन आयईडी स्फोट झाले. या स्फोटांमध्ये कोब्रा बटालियनचे दोन सीआरपीएफ जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. हे आयईडी माओवाद्यांनी पेरल्याचा संशय आहे. सीआरपीएफ बॅरेकमध्ये प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर दोन्ही जवानांना पुढील उपचारांसाठी रांची येथील एका खाजगी रुग्णालयात एअरलिफ्ट करण्यात आले आहे.

पश्चिम सिंहभूमचे पोलीस अधीक्षक अमित रेणू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सारंडा जंगलात माओवाद्यांविरुद्ध शोध मोहिम सुरू होती. या मोहिमेत कोब्रा बटालियनचे जवानही सहभागी झाले होते. यादरम्यान आयईडी स्फोट झाले. यात कोब्रा बटालियनचे दोन जवान आयईडी जखमी झाले. हेड कॉन्स्टेबल आलोक दास आणि शिपाई नारायण दास अशी जखमी जवानांची नावे आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

PHOTO – लिओनल मेस्सीच्या स्वागतासाठी फुटबॉलप्रेमींची गर्दी, मुखवटे आणि टी-शर्ट परिधान करत दिल्या शुभेच्छा

त्यांना आठवण करून द्या तुम्ही मोदी शहांचा नाही तर देशाचा निवडणूक आयोग! राहुल गांधी यांच्या सभेला दिल्लीत जोरदार प्रतिसाद

Ratnagiri News – संगमेश्वर महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा; ठेकेदाराच्या धुळीत जनता गुदमरतेय

धुक्यामुळे महामार्गावर भीषण अपघात, खासगी बसची बोलेरोला धडक; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

इंडिगोप्रमाणे रेल्वेवरही संकट, लोकोपायलट्संनी सरकारला पत्र लिहून दिला इशारा

Airtel, Jio सह अनेक टेलिकॉमच्या नेटवर्कमध्ये बिघाड, युजर्सचे हाल

Chhatrapati Sambhajinagar News – ज्येष्ठ लेखक बब्रूवान रुद्रकंठावार उर्फ धनंजय चिंचोलीकर यांचे निधन

Sindhudurg News – डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप, नातेवाईकांकडून रुग्णालयात तोडफोड

IPL 2026 – लिलावापूर्वी सरफराज खानने दावेदारी केली सिद्ध; गोलंदाजांना काढलं चोपून, मोठी बोली लागणार?