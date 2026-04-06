देशाची समृद्धी आणि सुरक्षा हिच वैयक्तिक विकासाची गुरुकिल्ली! – मोहन भागवत

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जेव्हा देश समृद्ध आणि सुरक्षित असतो, तेव्हाच वैयक्तिक समृद्धी प्राप्त होऊ शकते, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. केरळमधील कोची येथे सोमवारी ‘बालगोकुलम’ या संघाशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक संघटनेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते उपस्थितांना संबोधित करत होते.

समृद्धी आणि सुरक्षा या गोष्टी स्वतंत्रपणे साध्य करता येत नाहीत, असेही भागवत यांनी यावेळी नमूद केले. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

‘जेव्हा देश समृद्ध आणि सुरक्षित असतो, तेव्हा कुटुंबेही समृद्धी आणि सुरक्षा प्राप्त करतात. जेव्हा व्यक्ती राष्ट्राच्या समृद्धीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी कार्य करतात, तेव्हा त्या स्वतः देखील समृद्ध होतात’, असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, लोकांना राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी वारंवार प्रोत्साहित केले जाते.

तरुणांचा संदर्भ देत भागवत म्हणाले की, तरुणांनी स्वतःच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करून आपल्या क्षेत्रात पुढे जाण्याचा प्रयत्न करावा की देशाच्या विकासासाठी काम करावे, याबाबत अनेकदा संभ्रम असतो. मात्र याबाबत कोणताही संभ्रम नसावा, कारण करिअर घडवणे आणि राष्ट्रासाठी काम करणे या गोष्टी एकमेकींच्या विरोधात नाहीत. योग्य मार्गाची निवड करणे हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे’, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, त्यांनी ‘बालगोकुलम’ कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मुलांशी संवादही साधला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तमिळनाडू ‘त्रिभाषा सूत्र’ कधीही स्वीकारणार नाही; उदयनिधी स्टॅलिन यांचे स्पष्ट मत

उत्तर हिंदुस्थानात गारपिटीसह मुसळधार पावसाची शक्यता; 10 राज्यांना अलर्ट जारी

लपाछपी जीवावर बेतली, पलंगात लपलेल्या दोन वर्षांच्या मुलीचा गुदमरून मृत्यू

शरद पवार यांनी घेतली राज्यसभेच्या खासदारकीची शपथ; पवारांच्या 3 पिढ्या एकाचवेळी संसदेत

४५ दिवसांच्या युद्धबंदीवर चर्चा? सूत्रांच्या हवाल्याने करण्यात आला दावा, मात्र…

अहंकारी धोरणांनी देशाचे कंबरडे मोडले; उद्योग ICU मध्ये; मजूर देशोधडीला, LPG संकट कोविडप्रमाणे हाताळू म्हणणाऱ्या मोदींवर राहुल गांधींचा हल्लाबोल

Israel Iran War – इराणचा इस्रायलवर पलटवार: हैफामध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू तर दोघांचा शोध सुरू

देवेंद्र फडणवीस यांनी पोटनिवडणुकांचा ‘बिनविरोध’ पॅटर्न बदलला, भाजपच्या काळात महाराष्ट्राची संवेदना मारून टाकली! – संजय राऊत

court

पोलिसांना अटकपूर्व नोटीस आणि एफआयआर व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्याचा अधिकार नाही, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय