निर्भयाचा आरोपी म्हणतोय ‘त्या’ घटनेवेळी मी अल्पवयीन होतो, प्रकरण हाय कोर्टात

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपी पवन कुमार गुप्ता याने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. डिसेंबर, 2012 रोजी ही घटना घडली तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो असा दावा आरोपीने केला आहे. या घटनेनंतर ऑसिफिकेशन टेस्ट (हाडांच्या घनतेची चाचणी) झाली नव्हती आणि या गोष्टीचा फायदा मिळायला हवा, असे आरोपीने म्हटले आहे. आरोपीच्या याचिकवर उद्या 19 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

Pawan Kumar Gupta, one of the convicts in Nirbhaya case, moves Delhi HC claiming that he was a juvenile at the time of the offence in December 2012 and his ossification test was not done at that point and should be given the benefit of that. The matter to be heard tomorrow. pic.twitter.com/xGzz5FEUOa

— ANI (@ANI) December 18, 2019