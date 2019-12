पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन, हिंदुस्थानी सैन्याचं चोख प्रत्युत्तर

जम्मू आणि कश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर कश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून कुरापती सुरूच आहेत. रविवारी पहाटेही पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यात आलं. जम्मू कश्मीरच्या मेंढर, कृष्णा घाटी आणि पूंछ परिसरात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार केला. या गोळीबाराला हिंदुस्थानी सैन्याकडूही प्रत्युत्तर देण्यात आलं. या घटनेत कुणीही दगावल्याचे किंवा जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

J&K: Pakistan Army violated ceasefire in Mendhar, Krishna Ghati and Poonch sectors along the Line of Control in the intervening night of 21 -22 December. Indian Army retaliated

— ANI (@ANI) December 22, 2019