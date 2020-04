पाकड्यांचा दुतोंडीपणा, एकीकडे कोरोनाविरुद्ध लढ्यासाठी मदतीची याचना; दुसरीकडे सीमेरेषेवर घुसखोरी

संपूर्ण जग कोरोनाचा सामना करत असून 1 लाख 30 हजार पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जग कोरोनाचा सामना करत असताना पाकिस्तानच्या मात्र कुरापती सुरू आहेत. एकीकडे पाकिस्तान हिंदुस्थानकडे मदतीची याचना करत आहे, तर दुसरीकडे सीमारेषेवर दहशतवाद्याना घुसखोरी करण्यास मदत करत आहे. हिंदुस्थानचे लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, प्रत्यक्ष नियंत्रण पाकिस्तान दहशतवाद्यांना घुसखोरी करण्यास मदत करत आहे. हिंदुस्थानी लष्कराने गेल्या एका आठवड्यात 15 दहशतवादी ठार केले असेही त्यांनी सांगितले.

लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी पुढे सांगितले की, हिंदुस्थानी लष्कर फक्त कोरोना विरुद्ध लढाई लढत नाही तर सीमारेषेवर दहशतवाद्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर देत आहे. एकीकडे हिंदुस्थान शेजारील राष्ट्रांना मदत करत आहे, औषधांचा पुरवठा करत आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तान मात्र दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देत आहे.

बालाकोटमध्ये पुन्हा दहशतवादी तळ सक्रिय

प्रत्यक्ष नियंत्र रेषेपार 20 ते 25 दहशतवादी तळ सक्रिय असून हिंदुस्थानचे यावर काटेकोरपणे लक्ष आहे. पाकिस्तानने बालकोटमध्ये पुन्हा दहशतवादी तळ सक्रिय केले आहेत असेही त्यांनी सांगितले. जम्मू-कश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने बालकोट येथील दहशतवादी तळांवर एअर स्ट्राईक केला होता, मात्र आता पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने तिथे पुन्हा दहशतवादी एकत्र होत आहेत. आपल्या दोन दिवसीय दौऱ्या दरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. तसेच पाकिस्तान हिंदुस्थानच्या चौक्या, गाव आणि निष्पाप नागरिकांना निशाणा बनवत आहे असेही ते म्हणाले.

#WATCH While we are busy not only helping our own citizens but the rest of the world by sending medical teams and exporting medicines, on the other hand, Pakistan is only exporting terror. This doesn’t augur well: Army Chief Gen MM Naravane to ANI, in Kupwara (J&K) #COVID19 pic.twitter.com/z3y4YniPIh

— ANI (@ANI) April 17, 2020